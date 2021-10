Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Täterfestnahme nach vollendetem und versuchten Tötungsdelikt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 3. Oktober 2021, wurde der Polizei gegen 20:45 Uhr eine tödlich verletzte Person in einer Gaststätte in der Mühlenstraße und eine schwer verletzte Person in der Grünen Straße gemeldet.

Ein 34-jähriger Delmenhorster mit Migrationshintergrund stach in der Gaststätte auf einen 23-jährigen Delmenhorster mit Migrationshintergrund ein und verletzte diesen tödlich. Darüber hinaus wurde eine 27-jährige Delmenhorsterin, ebenfalls mit Migrationshintergrund, in der Grünen Straße lebensgefährlich verletzt. Der Täter stach auch auf die Frau ein.

Daraufhin flüchtete der Täter, konnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in Bremen Gröpelingen festgenommen werden. Aufgrund seines Allgemeinzustandes musste der 34-Jährige jedoch zunächst ärztlich behandelt werden.

Vor der Gaststätte in der Mühlenstraße kam es nach der Tat zu tumultartigen Szenen unter Beteiligung von emotionalen Personengruppen. Diese konnten durch einen Einsatz starker Polizeikräfte beruhigt werden.

Die Beziehungsverhältnisse der beteiligten Personen sind noch nicht abschließend geklärt, die Staatsanwaltschaft Oldenburg geht aktuell jedoch von einer Beziehungstat aus.

Die 27-Jährige schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Zustand ist stabil. Die Obduktion des Leichnams steht am heutigen Tag aus. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellt darüber hinaus heute bei dem zuständigen Amtsgericht Delmenhorst einen Haftbefehlsantrag gegen den 34-Jährigen. Der Tatverdächtige wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell