Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Schwerer Verkehrsunfall in Nauborn

WetzlarWetzlar (ots)

Am heutigen Morgen kam zu einem schweren Verkehrsunfall im Solmserweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand war um kurz nach 9 Uhr ein grauer BMW in einen unbesetzten, dort parkenden PKW gekracht und hatte diesen dann gegen ein Gebäude geschoben. Der Fahrer war dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Rettungskräfte befreiten den Mann inzwischen. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen aus Wetzlar schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme vor Ort dauert derzeit an. In diesem Zusammenhang kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Der nicht mehr farbereite BMW muss abgeschleppt werden.

