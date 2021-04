Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Brand gelöscht

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Ein Flächenbrand an der B3 bei Oberschopfheim hat am Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Entsorgung heißer Asche für den Feuerausbruch gegen 15 Uhr verantwortlich gewesen sein. Die Wehrleute hatten den Brand, der sich etwa über eine Fläche von etwa 25 Quadratmetern erstreckte, kurz nach 15:30 Uhr gelöscht. Ein in unmittelbarer Nähe befindliches Wohnhaus war durch den Brand nicht gefährdet. Während des Löscheinsatzes musste die B3 halbseitig gesperrt werden.

