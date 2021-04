Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Ohne Führerschein aber mit Alkohol

Kippenheim (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde am Dienstag einem Opel-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeipostens Rust kontrollierten den Mitfünfziger gegen 17.45 Uhr in der Bernhard-von-Clairvaux-Straße in Kippenheim. Zuvor fiel der Mann der Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Mahlberg auf, da ihnen bekannt war, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest mussten die Beamten überdies feststellen, dass der Mann mit weit über einem Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

