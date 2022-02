Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Mc Donalds Filiale (03.02.22)

Bad Dürrheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.30 Uhr in die Filiale des Mc Donalds in Bad Dürrheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich über das Fenster des Drive-In Zutritt zum Gebäude. Vermutlich lösten sie beim Betreten des Gebäudes den Alarm aus, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen und vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

