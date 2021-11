Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Berufskolleg

Hattingen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag durch ein Fenster in das Berufskolleg Hattingen in der Raabestraße ein. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln des im Erdgeschoss liegenden Fensters in die Kantinenräume des Kolleges. In den Räumlichkeiten versuchten sie einen Lebensmittelautomaten zu öffnen, was ihnen augenscheinlich nicht gelang. Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht, nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie keine Beute.

