Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Dorfbach verunreinigt

Freiburg (ots)

Eichstetten a.K. - Unbekannte leiteten am Donnerstag, 25.02.2021, gegen 09:25 Uhr, eine rötliche, ölhaltige Flüssigkeit in das Kanalsystem des Eichstetter Dorfbaches zwischen der Hirschstraße und der Marienstraße ein. Infolgedessen bildete sich auf der Wasseroberfläche ein leicht schimmernder Ölfilm und es kam zur Verunreinigung des Gewässers. Die Freiwillige Feuerwehr Eichstetten richtete eine Ölsperre ein. Die Polizei Breisach entnahm Wasserproben, die nun durch eine Fachdienststelle untersucht werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

