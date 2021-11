Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall bei Vorfahrtsverstoß

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der Rosendahler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 71-jährige Gevelsbergerin führ mit ihrem Ford auf der Breitenfelder Straße und wollte von dort nach links auf die Rosendahler Straße abbiegen. Da sich links neben ihr ein Fahrzeug befand, welches ihr die Sicht versperrte, übersah sie den Mercedes eines 61-jährigen Ennepetalers, der auf der Rosendahler Straße fuhr. Die 62-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

