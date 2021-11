Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Breckerfeld (ots)

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer missachtete am Mittwochmorgen beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw Fahrer wollte von der Kückelhauser Straße nach links in den Westring abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden 61-jährigen Breckerfelder auf seinem Fahrrad. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Radfahrer leicht, er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

