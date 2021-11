Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall im Gegenverkehr

Wetter (ots)

Am Mittwochmorgen war ein 58-jährger Wuppertaler mit seinem Lkw und Anhänger auf der Vogelsanger Straße in Richtung Wetter unterwegs. Etwa 20 Meter vor dem Kreisverkehr Vogelsanger Straße/Schwelmer Straße musste der Fahrer verkehrsbedingt bremsen, wodurch sein Anhänger ins Schlingern geriet und nach links in den Gegenverkehr ausscherte. Eine im Gegenverkehr fahrende 35-Jährige musste mit ihrem Ford Fiesta nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, ihr Fahrzeug wurde jedoch trotzdem von dem Anhänger getroffen. Beide Türen wurden stark beschädigt, auch der Airbag löste aus. Die Bochumerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

