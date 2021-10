Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Frau wirft Steine nach vorbeifahrenden PKW

Hahnstätten-Zollhaus / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Anwohner und vorbeifahrende Autofahrer meldeten am Freitag, 29.10.21, 10.45 Uhr, dass am Verkehrskreisel in Hahnstätten-Zollhaus eine dunkelhäutige Frau Steine nach Fahrzeugen werfe. Dabei sei zumindest ein helles/weißes Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen "F" als Anfangsbuchstaben getroffen worden. Der Fahrzeugführer und andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel.: 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

