Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg, Graf Heinrich Straße - Verkehrsunfall beim Abbiegen; Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 28.10.2021, gegen 13:25 Uhr, ereignete sich durch ein fehlerhaftes Verhalten beim Abbiegen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hachenburg, Graf Heinrich Straße. Demnach befuhr ein Lkw samt Auflieger die Landesstraße 288 aus Nister kommend und bog nach links in Richtung Graf Heinrich Straße ab. In diesem Zusammenhang dürfte der unbekannte Fahrzeugführer des Lkw mit dem Auflieger ein Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel beschädigt haben. Nach dem Abbiegevorgang verlässt der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 800EUR beziffert. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Lkw samt einem rot-braunen Auflieger und belgischer Zulassung gehandelt haben. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell