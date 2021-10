Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Fahrraddiebstahl -

Diez (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (22.10.21) wurde gg. 12:35 Uhr ein Fahrrad der Marke "Trek", Modell X-Caliber 7, entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Betriebsgelände einer Papierstofffirma in der Industriestraße in Diez. Die Polizeiinspektion Diez nimmt Zeugenhinweise gerne auf.

