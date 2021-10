Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Verkehrsunfall mit verletzter Person -

Diez (ots)

Am Dienstagvormittag (26.10.21) ereignete sich auf der Bundesstraße 54 im Bereich Diez ein Verkehrsunfall, bei dem die 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw verletzt wurde. Gegen 11 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die L 318 von Birlenbach kommend und wollte nach rechts in Richtung Holzheim abbiegen. Dabei übersah er die von links auf der B 54 fahrende Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt die Frau eine Fraktur am Arm und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann blieb unverletzt; die beiden Kfz waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Des Weiteren wurden 12 Meter Schutzplanken beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell