Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Beträchtlicher Sachschaden entstand am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Schwetzingerstadt. Eine 31-jährige Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Planetariums wollte sie an der dortigen Kreuzung nach links in die Seckenheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem24-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Augustaanlage stadtauswärts befuhr und bei grüner Ampel geradeaus in Richtung Autobahn fahren wollte.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf fast 50.000 Euro geschätzt. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der dortige Kreuzungsbereich gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Auch der Straßenbahnverkehr war während dieser Zeit unterbrochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell