Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Versuchter Einbruch in Minigolfanlage

Herdecke (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch in die Räumlichkeiten der Minigolfanlage einzudringen. Aufgrund der guten Sicherung gelang es den Tätern nicht in das Innere der Anlage zu kommen und sie flüchteten ohne Beute.

