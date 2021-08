Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ausgerutscht und festgenommen - Diebestrio überführt

Hamm-Pelkum (ots)

Polizisten nahmen Mittwochabend, 25. August, ein Diebes-Trio nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Kamener Straße fest.

Zwei Männer, 33 und 27 Jahre, und eine Frau, 33 Jahre, gingen bei dem Ladendiebstahl arbeitsteilig vor. Während die Frau gegen 20.20 Uhr größere Mengen von Schokolade, Nüssen und Studenfutter im Gesamtwert von 80 Euro in einer Plastiktüte verstaute, lenkte der 33-Jährige einen Mitarbeiter des Geschäfts ab.

Der 27-Jährige füllte das Diebesgut anschließend in einen Rucksack um und wollte den Laden verlassen. Trotz der versuchten Ablenkung bemerkte der Mitarbeiter den Diebstahl, sprach den Mann an und forderte ihn auf, mit ihm in einen Aufenthaltsraum zu kommen.

Auf dem Weg dorthin stieß ihn der 27-Jährige weg und wollte flüchten. Dem Mitarbeiter gelang es ebenfalls, den Flüchtigen zu schubsen, der daraufhin gegen einen mit Wasser gefüllten Eimer fiel und ausrutschte. Seine beiden Komplizen befanden sich noch im Geschäft und verhielten sich ruhig.

Alle drei Ladendiebe, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konnten anschließend der Polizei übergeben werden. Sie wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell