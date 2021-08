Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter sticht zu - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein 18-Jähriger wurde bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr, auf dem Platz der deutschen Einheit verletzt. Der junge Mann erhielt einen Stich in sein Bein. Zuvor kam es aus nichtigem Anlass zu einer Schlägerei zwischen dem Verletzten und einem anderen jungen Erwachsenen. In diesem Zusammenhang führte der Kontrahent eine Stichbewegung zum Oberschenkel des 18-Jährigen aus. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Bei dem Stichwerkzeug handelt es sich vermutlich um ein Messer. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Flüchtige ist korpulent, etwa 20 Jahre alt und zirka 1,65 bis 1,7 Meter groß. Er ist vermutlich syrischer Herkunft und hat kurze, schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarz-weiße Jogginghose, eine schwarze Jacke und schwarze Nike-Schuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell