Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Versuchter Diebstahl, Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Donnerstagabend im Bereich der Unterführung "Am Kehler Bogen". Ein bislang unbekannter Mann griff gegen 18.15 Uhr von hinten in die Jackentasche einer 18-Jährigen. Diese wehrte sich, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Laut Zeugenaussage trug der circa 185 Zentimeter große Mann eine dunkle Jeans und einen dunklen Kapuzenpulli. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07805 9157-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Appenweier in Verbindung zu setzen.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell