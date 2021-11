Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achern (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fautenbacher Straße. Innerhalb von rund 10 Minuten hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15 Uhr und 15.11 Uhr einen dort geparkten Fiat beschädigt und so einen Schaden von etwa 300 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Parkplatz. Zurück blieben rote Lackabtragungen und ein beschädigter Außenspiegel am Fiat. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

