Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrer stößt gegen geöffnete Autotür

Hattingen (ots)

Eine 55-jährige Hattingerin parkte am Dienstag ihren Pkw am Fahrbahnrand der Talstraße. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie den hinter ihr herannahenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 17-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell