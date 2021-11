Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall unter Alkoholeinfluss

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde auf der Deller Straße ein 26-jähriger Hagener bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 58-jähriger Breckerfelder fuhr auf der Deller Straße in Richtung Ennepetal und wollte an der Einmündung zum Brenscheider Weg nach links in diesen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden 26-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß, wobei der 26-Jährige verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme fiel den aufnehmenden Beamten auf, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ein durchgeführter Test bestätigte das. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppunternehmen entfernte sie von der Unfallörtlichkeit.

