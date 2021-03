Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Chemie-Experiment löst Feuerwehreinsatz am Gymnasium Pasewalk aus

Neubrandenburg (ots)

Am 22.03.2021 gegen 16:45 Uhr ging ein Brandmeldealarm in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein. Ein Rauchmelder im Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk hatte ausgelöst, als ein Chemielehrer in Vorbereitung auf den Unterricht ein Experiment durchführte. Dabei kam es zu einer Verpuffung und leichter Rauchentwicklung, was bei dem Experiment aber zu erwarten war und normalerweise auch kein Problem ist. Der Lehrer hatte allerdings vergessen, die Rauchabzugsanlage einzuschalten, weshalb sich der Rauch ungewollt im Klassenraum verteilte und den Rauchmelder auslöste. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden. Weil während des Experiments kein Unterricht stattfand, befanden sich keine Schüler im Gebäude. Lediglich der Chemielehrer und eine weitere Lehrerin mussten das Gymnasium kurzzeitig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk mit 12 Kameraden und vier Löschfahrzeugen, ein alarmierter Rettungswagen und vier Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk trafen nur wenige Minuten nach Eingang des Notrufes am Gymnasium ein. Alle Rettungskräfte konnten den Einsatzort aber schon um 17:05 Uhr wieder verlassen.

