Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau erleidet bei Sturz von einem Dach schwere Verletzungen, LK VG

PR Wolgast (ots)

Am 21.03.2021 gegen 17:00 Uhr erhielt die Polizei in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass in der Karriner Str. in 17438 Wolgast eine Person vom Dach gestürzt sein soll.Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei bestätigte sich ein Dachsturz. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen waren eine 20-Jährige, eine 26-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann auf das Dach des ehemaligen Nordback-Gebäudes gestiegen. Zuvor missachteten sie die äußere Umzäunung des leerstehenden Gebäudes/ Ruine und betraten das Gelände. Kurz vor 17.00 Uhr gingen sie gemeinsam wieder vom Dach herunter. In der Folge stürzte die 20-jährige Frau durch ein Loch und fiel etwa 6 m tief. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Greifswald geflogen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Nach Befragungen der beiden Zeugen des Unfalls und zum Motiv der Dachkletterei wurde angegeben, dass die Beteiligten die Sonne auf dem Dach der Ruine genießen wollten.Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

