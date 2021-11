Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Lüdinghausen, Marktplatz

"Coffee with a Cop" oder auch "Kaffee mit einem Polizisten"

Coesfeld (ots)

Das Format des NRW-Innenministeriums "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einem Polizisten) macht an insgesamt 30 Terminen an verschiedenen Orten in ganz NRW Halt. Bürgerinnen und Bürger können in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen. In der heutigen schnelllebigen Zeit nehmen wir uns gerne die Zeit, um mit Ihnen zu sprechen. Dazu gibt es an einem Oldtimer-Truck Kaffee, Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen einen Milchschaum. Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, sprechen Sie uns an! Das Konzept ist dabei nicht neu - und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an. Mit der Kampagne "NRW zeigt Respekt!" setzt das nordrhein-westfälische Innenministerium ein Zeichen gegen Gewalt an Einsatzkräften. In einem ersten Schritt wurden dazu Pins hergestellt und verteilt, auf denen der Slogan "NRW zeigt Respekt!" steht. Ein weiterer Schritt ist die Reihe "Coffee with a Cop". Die Pins erhalten Sie von den Polizeibeamten vor Ort.

Am 17.11.2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr wird der Oldtimer-Truck bei uns im Kreis Coesfeld auf dem Marktplatz in Lüdinghausen zu finden sein.

Polizistinnen und Polizisten aus den Bereichen Verkehr, Einsatz, Einstellungsberatung, Kriminalprävention- und Opferschutz, Verkehrssicherheitsberatung und die Pressestelle werden u.a. vertreten sein.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

