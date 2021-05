Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Gaststätte

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (10.05.) sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Maria-Zanders-Anlage eingebrochen.

Morgens um 10:45 Uhr war dem Inhaber aufgefallen, dass ein Fenster eingeschlagen worden ist, was am Vortag um 14:00 Uhr noch intakt war. Im Inneren der Gaststätte wurde eine Kasse aufgebrochen, in der sich lediglich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Zudem wurden aus einem Lagerraum 30 Flaschen Alkohol gestohlen.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu diesem Gaststätteneinbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell