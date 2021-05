Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ergebnis der Krad-Informationsveranstaltung in Untereschbach

Overath

Am vergangenen Samstag (08.05.) fand von 11:00 bis 17:00 Uhr die angekündigte Krad-Informationsveranstaltung in Untereschbach statt.

In dieser Zeit wurden 80 Kradfahrer von den Kollegen des Verkehrsdienstes kontrolliert. Lediglich in 2 Fällen folgen Bußgeldbescheide und nur 9 Verwarngelder mussten verhängt werden.

Bei Überprüfungen wurden an fünf Motorrädern Veränderungen festgestellt, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Eine Lautstärkemessung hingegen führte an zwei Motorrädern zu der Erkenntnis, dass die zulässigen Werte nicht überschritten wurden. Auch sonst war kein Motorradfahrer an diesem Kontrolltag "zu laut" unterwegs.

Neben diesen überwiegend positiven Nachrichten gab es leider auch zwei negative Vorkommnisse. Ein 18-jähriger Overather wurde auf seinem Kleinkraftrad unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt und ein Motorradfahrer, ein 33-jähriger Overather, wurde gegen 14:30 Uhr mit einem Alkoholwert von über 2 Promille gestoppt. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen und anschließend ihren Weg zu Fuß fortsetzen. (ct)

