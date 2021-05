Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht - Zwei Einbrüche am helllichten Tag

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (06.05.) brachen unbekannte Täter zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr über ein Kellerfenster in ein Haus in der Straße Im Eulenflug ein und durchsuchten sämtliche Räume. Als die Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, nahm sie Geräusche aus dem Keller wahr und alarmierte sofort die Polizei. Der oder die Täter konnten jedoch noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt flüchten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Dabringhausener Straße. Auch hier gelangten die Täter ins Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter Schmuck, ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

