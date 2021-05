Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Falsches Gewinnspielversprechen: Seniorin aus Kürten betrogen

Kürten (ots)

In der vergangenen Woche (04.05.-08.05.) ergaunerten Betrüger mittels der Masche "Gewinnspielversprechen" 850 Euro von einer 68-jährigen Seniorin aus Kürten.

Die Dame erhielt in dieser Zeit mehrere Anrufe, in dem ihr eine hohe Gewinnsumme versprochen wurde. Vor Auszahlung dieser Summe müsse sie allerdings erst Google-Play Karten im oberen dreistelligen Wert kaufen und dem vermeintlichen Notar die Codes mitteilen. Als die Kürtenerin Bedenken äußerte, drohten die Betrüger ihr mit einer Vertragsstrafe und einem Schufa-Eintrag. Die Seniorin fühlte sich so massiv unter Druck gesetzt, dass sie schließlich nachgab. (mw)

