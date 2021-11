Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken/Ford Kuga gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen grauen Ford Kuga stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (11.11.) in Senden. Das Auto war am Vorabend vor dem Wohnhaus abgestellt worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

