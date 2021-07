Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein 52-jähriger Delmenhorster ist am Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 01:15 Uhr, Opfer einer Körperverletzung geworden.

Der Mann war in Begleitung seiner Ehefrau zu Fuß auf dem Rückweg von einer Feier. Dabei waren sie auf dem Gehweg der Stedinger Straße in Richtung Brauereiweg unterwegs. Als der Mann sich zwischen der Nordenhamer Straße und dem Brauereiweg befand, hielt ein schwarzer Kleinwagen neben ihm, drei männliche Täter stiegen aus und schlugen auf ihn ein. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper, die ärztlich versorgt werden mussten.

Nachdem die Täter von ihm abließen, stiegen sie wieder in den schwarzen Kleinwagen. Dieser entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht in Richtung Stadtmitte.

Wer weitere Hinweise zum schwarzen Kleinwagen oder den Insassen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

