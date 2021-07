Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Huntlosen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 89-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. Juli 2021, gegen 08:50 Uhr, auf der Sannumer Straße.

Der Wildeshauser befuhr mit seinem Pkw die Sannumer Straße in Fahrtrichtung Wardenburg. In einer Linkskurve, in Höhe des Gut Sannum, geriet der 89-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer eines ihm entgegenkommenden Sattelzugs konnte dem Pkw des 89-Jährigen nicht mehr ausweichen, so dass der Pkw mit der linken Front der Sattelzugmaschine kollidierte. Der Pkw kam nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ersthelfer betreuten den Wildeshauser bis zum Eintreffen eines Rettungswagens.

Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die medizinische Versorgung und kümmerte sich um die Verletzungen des 89-Jährigen. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik gefahren.

Der Fahrer des Sattelzugs, ein 57-Jähriger aus Delmenhorst, blieb unverletzt.

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell