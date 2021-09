Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter übersehen, Fahrerin leicht verletzt

Speyer (ots)

Einen E-Scooter übersehen hat am Mittwoch um 08:15 Uhr eine 55-Jährige, die mit ihrem PKW die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Beim Rechtsabbiegen auf ein Grundstück kollidierte die Frau mit einer 31-jährigen E-Scooter Fahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Abklärung kam sie in ein örtliches Krankenhaus- An den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden

