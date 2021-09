Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - geklärte Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 15.09.2021, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein Linienbus die Straße Am Kanal in Richtung Foltzring. In Höhe der Hausnummer 1f überquerte plötzlich eine neben dem Bus auf dem Radweg fahrende Fahrradfahrerin vor dem Bus die Fahrbahn, sodass der Busfahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrradfahrerin setzte hierbei ihre Fahrt fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Im Bus wurden durch die Vollbremsung vier Fahrgäste leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien ein Zeuge, welcher Angaben zu der Fahrradfahrerin machen konnte, welche letztendlich mit ihrem Fahrrad am Kanalhafen festgestellt wurde. Es handelte sich hierbei um eine 16-jährige Frau aus Ludwigshafen, gegen welche nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

