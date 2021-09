Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Die Geschädigte befuhr am 14.09.2021, gegen 13.15 Uhr mit ihrem Pkw Kia ProCeed die B9 von Worms kommend in Richtung Ludwigshafen. Kurz vor der Ausfahrt Mörsch überholte sie einen Lkw und scherte vor diesem wieder ein. Ein weiterer bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte ebenfalls den Lkw mit seinem vermutlich silberfarbenen Mercedes-Benz, überholte dann noch die Geschädigte und zog dann in die Ausfahrt Mörsch. Hierbei schnitt er die Geschädigte derart, dass sie nach rechts ausweichen musste und die Leitplanke touchierte. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell