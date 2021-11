Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Unfall auf der Silscheder Straße

Gevelsberg (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Mittwochvormittag ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Silschederstraße in einer Kurve von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stillstand. Der Fahranfänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen einen Stromverteiler, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Feld zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

