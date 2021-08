Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Traktor bei Feldarbeiten in Brand geraten

Während Arbeiten auf einem Feld in Heilbronn-Kirchhausen hat ein Landwirt am Freitagabend eine Rauchentwicklung an seinem Traktor festgestellt. Gegen 19.45 Uhr verständigte der 43-Jährige die Einsatzkräfte. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand. Vermutlich ist ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Heilbronn: 20.000 Euro Sachschaden und vier Verletzte

Vier Personen haben bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Heilbronn leichte Verletzungen erlitten. Gegen 15 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Kernerstraße in Richtung Villmatstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung der Kernerstraße missachtete sie den von rechts kommenden Daimler-Benz eines 48-Jährigen. Er und zwei weitere Insassen, eine 37-Jährige und ein Kleinkind, zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch die Fahrerin des VW verletzte sich leicht. Zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Bürogebäude

In ein Heilbronner Bürogebäude sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag eingestiegen. Dazu schlugen sie im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, ein Fenster in der Salzstraße ein und betraten die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie das Büro. Ob dabei Sachschaden entstanden ist oder etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500.

Heilbronn: In Gaststätte Spielautomaten aufgebrochen

Eine Heilbronner Gaststätte in der Weststraße war Samstagnacht Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum von 2 Uhr bis 10 Uhr verbog die unbekannte Person oder Personengruppe ein Fenstergitter und hebelte dann das Fenster auf. Im Inneren der Lokalität öffnete sie gewaltsam zwei Spielautomaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Ebenso ist ungewiss, wie viel Diebesgut entwendet wurde. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500.

Leingarten: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Weil eine 53-Jährige am Freitagmittag trotz roter Ampel nicht anhielt, prallte ihr VW Golf mit einem Motorradfahrer zusammen. Gegen 14.30 Uhr befuhr die Frau die Liebigstraße in Leingarten in Richtung der Bundesstraße 293. Während sie die rote Lichtzeichenanlage missachtete, kam der 40-Jährige mit seiner Maschine auf der Bundesstraße von Heilbronn und war in Richtung Schwaigern unterwegs. Bei der Kollision auf der Kreuzung stürzte der Mann zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Ilsfeld-Auenstein: Wohnmobil und Auto zerkratzt

Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand hat eine unbekannte Person oder Personengruppe in der Nacht auf Samstag ein Wohnmobil und einen Pkw in Ilsfeld-Auenstein zerkratzt. Beide parkten im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagfrüh, 6 Uhr, in der Straße "Im Mühlrain". Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

