Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Maschinenhalle geriet in Vollbrand Sonntagvormittag, gegen 10.00 Uhr, wurde die Maschinenhalle eines bäuerlichen Anwesens in Ortsrandlage von Breitenbronn ein Raub der Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Die etwa 66 m x 20 m große Halle brannte völlig ab. Das Dach war komplett mit Solarpaneelen eingedeckt. In der Halle lagerte zudem Heu. Vor der Halle wurden etwa 200 Strohballen in Mit-leidenschaft gezogen. Bereits gegen 10.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Durch das eingela-gerte Heu zogen sich die gesamten Löscharbeiten in die Länge. Immer wieder fachten Glutnester auf. Die Feuerwehr war mit 60 Mann, 8 Löschzügen, 2 Drehleitern vor Ort im Ein-satz. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch umliegende Wehren. Das Vieh eines angren-zenden Bauernhofes war nicht in Gefahr. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtscha-den wird auf 1 - 1,5 Mio. Euro geschätzt.

