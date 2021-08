Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neuenstadt am Kocher: Pkw mit gestohlenen Kennzeichen von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag, den 06.08.2021, gegen 21.15 Uhr, kam auf der L 1095 im Waldgebiet zwischen Neuenstadt und dem Kreisverkehr bei Züttlingen ein blauer Ford Focus allein beteiligt von der Fahrbahn ab und im Graben auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Unmittelbar nach dem Unfall kam zufällig eine Zeugin vorbei und sah, wie zwei junge Männer, ohne sichtbare Verlet-zungen, bei dem verunfallten Pkw standen. Nachdem die Zeugin ihre Hilfe angeboten hatte, wurde sie von den beiden gebeten, weiter zu fahren. Kurz danach traf ein weiterer Zeuge ein und machte die gleichen Beobachtungen, fuhr aber ebenfalls weiter. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannnte Richtung entfernt. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Pkw vor wenigen Tagen abgemeldet worden und somit nicht zugelassen war. Außerdem waren die angebrachten Kennzeichen in Neuenstadt, Industriestraße 24, von einem auf einem Firmenhof geparkten Transporter der Marke Peugeot "Boxer" im Laufe des Freitages entwendet worden. Die Beschuldigten wurden um die 18 Jahre alt beschrieben. Eine Person war ca. 160 cm groß, die andere Person war ca. 170 cm groß. Zumindest eine Person trug einen "Hoodie" bzw. einen "Kapuzenpulli". Der Eigentümer des verunfallten Pkws konnte bisher nicht erreicht wer-den. Es besteht die Möglichkeit, dass auch der Pkw entwendet wurde. Die Fahndung nach den Tätern war unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt worden. Hinweise zu den flüchtigen Tätern werden beim Polizeirevier Neckarsulm, unter der Telefonnummer 07132 93710, entgegengenommen.

Flein: Einbruch in Fleiner Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 05.08. auf den 06.08.2021, brach ein unbekannter Täter in der Bildstraße in Flein auf der Gebäuderückseite eines Restaurants das Schloss einer Kellertüre auf. Von dort gelangten der Täter in den Schankraum und entwendeten Bar-geld in Höhe von insgesamt ca. 400 Euro. Zeugen, welche in diesem Zeitraum auffällige Beobachtungen machten oder Hinweise zu dem Täter machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Untergruppenbach, unter der Telefonnummer 07131 644630, zu melden.

