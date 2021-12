Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0916--Schlägerei in Straßenbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 15.12.2021 18:40 Uhr

Mehrere Personen schlugen am Mittwochabend auf einen 17 Jahre alten Jugendlichen in einer Straßenbahn in Huchting ein und flüchteten danach unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:40 Uhr befand sich die Straßenbahn der Linie 1 in der Wendeschleife Huchting am Einkaufscenter. Als die Straßenbahnführerin nach einer kurzen Pause die Bahn wieder betrat, stürmten gleichzeitig sechs bis acht junge Männer hinein. Die Gruppe ging sofort auf einen 17-jährigen Fahrgast los und prügelte auf ihn ein. Danach verließen die Täter die Bahn und konnten unerkannt flüchten. Der 17-Jährige erlitt Prellungen und wurde zur Behandlung ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Die Flüchtigen konnten allesamt als Jugendliche mit dunklerem Teint, schwarzen Haaren und schwarzer Oberbekleidung beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell