POL-HB: Nr.: 0913 --Unbekannte sorgen für Überschwemmung

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Louis-Leitz-Straße Zeit: 14.12.21, 18 Uhr - 15.12.21, 8 Uhr

Unbekannte manipulierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Wasserpumpen in einem Rohbau in Oberneuland und richteten hohen Schaden an. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Eindringlinge demontieren die Pumpen der Großbaustelle in der Louis-Leitz-Straße, so dass kein Wasser mehr abfließen konnte. Zudem deaktivierten die Unbekannten den Stromkreislauf. Durch diese Aktionen stieg das Grundwasser über Nacht knapp einen halben Meter an. Der genaue Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber mindestens im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Überschwemmung. "Wer eine Überschwemmung herbeiführt und dadurch fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft." Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

