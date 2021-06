Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 110 im Baustellenbereich zwischen Tutow und Zemmin

Anklam (ots)

Am 31.05.2021 gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Behelfsstraße im Baustellenbereich der B110 zwischen Tutow und Zemmin. Die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Opel Crossland verlor nach eigenen Angaben aufgrund plötzlich eintretender körperlicher Mängel die Kontrolle über ihren PKW. Dabei gelangte sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer des Transporters leichte Verletzungen. Er wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeugführerin des PKW Opel wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aus Jarmen geborgen werden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Tutow, des Rettungsdienstes und der Polizei musste die Straße für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden, bevor der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Im Auftrag

PHK David Haupt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell