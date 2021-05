Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Scheiben von Juwelier und zwei Pkw mit Gullydeckeln beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (11.05.2021) in den frühen Morgenstunden in Unna die Scheiben eines Juweliers und von zwei Pkw mit Gullydeckeln beworfen und beschädigt.

Gegen 02.50 Uhr bemerkte eine Zeugin den Alarm eines Juweliers in der Bahnhofstraße. Sie informierte daraufhin die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Gullydeckel gegen ein Schaufenster geworfen wurde, der das Glas beschädigte. Die Täter gelangten allerdings nicht an die Ware in der Auslage.

Außerdem wurden der Polizei gegen 06.30 und 07.15 Uhr zwei beschädigte Fahrzeuge in der Goethestraße gemeldet. Bei beiden Wagen - einem Daimler und einem Opel - wurden die Scheiben mit Gullydeckeln eingeworfen und zerstört.

In allen drei Fällen lagen die Gullydeckel noch an den Tatorten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell