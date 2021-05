Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Alleinunfall - Fahrer schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Am 08.05.2021 (Sa.) befuhr ein 21-jähriger Mann aus Fröndenberg gegen 00:45 Uhr mit einem Pkw in Holzwickede die Kleistraße in südlicher Richtung. Im Einmündungsbereich Dorfstraße kam der Pkw von der Fahrbahn ab, in dem er weiter geradeaus auf die Grünfläche fuhr. Er prallte gegen zwei Bäume, welche dadurch beschädigt wurden. Das Fahrzeug wurde in die Luft gehoben und herumgeschleudert, so dass es auf dem Dach landete. Ein Scheinwerfer des Fahrzeugs wurde durch den Aufprall aus der Halterung gerissen und flog gegen eine Glasscheibe eines 20 Meter entfernten Gebäudes. Die Glasscheibe wurde aber nicht zerbrochen. Da das Fahrzeug einem Freund des Fahrers gehört, wurde es sichergestellt. Der Fahrer steht unter dem Verdacht Alkohol und ggf. berauschende Mittel zu sich genommen zu haben. Daher wurden ihm Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand hoher Sachschaden.

