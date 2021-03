Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugin bemerkt Einbruchsversuch - Festnahme

Dortmund (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei in der Nacht zu Freitag (5. März) einen Einbruchsversuch in der Dortmunder Innenstadt gemeldet. Die Beamten konnten noch vor Ort einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 0.30 Uhr hatte die Zeugin verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bremer Straße gehört und die 110 gewählt. Dass sie damit genau richtig gehandelt hatte, stellten die eingesetzten Beamten wenig später fest. Denn in dem besagten Hinterhof stellten sie auf einer dortigen Terrasse einen Mann fest, der sich an den Rollläden einer dortigen Wohnung zu schaffen machte.

Sie nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest. Der Mann ohne festen Wohnsitz ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang noch einmal, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist: Seien auch Sie ein aufmerksamer Nachbar und wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110!

Sie wollen außerdem Ihr Haus sicherer machen? Dann vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit unseren Einbruchschutzexperten unter Tel. 0231/132-7950. Die Beratung ist in Zeiten der Pandemie auch digital möglich. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4829687

