Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0910 --Schiff beschädigt Eisenbahnbrücke--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, Weser Zeit: 15.12.2021, 9.50 Uhr

In Bremen kollidierte heute Vormittag auf der Weser ein Binnenschiff mit der Eisenbahnbrücke. Verletzt wurde niemand, es entstand hoher Sachschaden. Die Brücke musste temporär gesperrt werden.

Während der Fahrt des 85 Meter langen Binnenschiffes auf der Weser flussaufwärts, stieß das Wasserfahrzeug mit seinem bordeigenen Kran gegen die Eisenbahnbrücke. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden sowohl an der Brücke als auch an dem Schiff. Das polnische Binnenschiff konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen und einen sicheren Liegeplatz in Bremen anlaufen. Der Zug und Schiffsverkehr musste aufgrund beschädigter Brückenteile für etwa 90 Minuten gesperrt werden. Die Wasserschutzpolizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell