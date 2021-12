Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Anbaues

Hoppstädten (ots)

Großaufgebot der Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus. Am Montagabend geriet ein hölzerner Anbau an einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. |pilek

