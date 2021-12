Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0911--Hoher Schaden durch Sachbeschädigung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Konsul-Schmidt-Straße Zeit: 10.12.2021 14:00 Uhr- 13.12.2021 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es in der Überseestadt zu mehreren Sachbeschädigungen an zwei Gebäuden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen beschädigten unbekannte Personen ein Parkhaus sowie ein Bürogebäude in der Konsul-Schmidt-Straße. Mitarbeiter des Parkhauses stellten in mehreren Etagen Beschädigungen fest. Unter anderem wurden die Brandmeldeanlage beschädigt, Kabel zerteilt, Versorgungsschächte demoliert und mehrere Außenfolien zerschnitten. In eine Folie wurde ein Hakenkreuz geritzt.

Im gegenüberliegenden Gebäude wurde die Scheibe eines Büros beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 80.000 Euro.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

