POL-HB: Nr.: 0915 --Polizei schnappt Einbrecher

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Hemmstraße Zeit: 16.12.21, 4 Uhr

Zwei Einbrecher drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohn- und Geschäftshaus in Findorff ein. Die Polizei Bremen nahm die beiden in flagranti fest und weist aus gegebenem Anlass auch auf das Einbruchsradar hin.

Das Duo drang zunächst in eine Bar in der Hemmstraße ein und entwendete Geld aus der Kasse. Als die Einbrecher die Polizei erblickten, flüchteten sie über den Hausflur auf das Dach des Gebäudes und versteckten sich. Die schwindelfreien Polizisten entdeckten die beiden polizeibekannten 17 und 19 Jahre alten Diebe und nahmen sie fest. Eine Haftprüfung dauert an.

Auch wenn in diesem Jahr zur Weihnachtszeit vermutlich weniger Menschen ihre Wohnungen und Häuser für Urlaube und Feiern verlassen, appelliert die Polizei Bremen, sich gegen Wohnungseinbruch zu schützen. Sowohl kurzfristige, aber insbesondere längerfristige Abwesenheiten nutzen Einbrecher auch zwischen den Jahren gerne als günstige Gelegenheit.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der vergangenen zwei Kalenderwochen Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben. Die Polizei erhofft sich durch diese Aktionen auch, die Aufmerksamkeit der Bürger zu schärfen und jeden Einzelnen zum Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren.

