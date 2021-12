Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0914--Sachbeschädigung an Gerichtsgebäude--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 15.12.21, 17 Uhr bis 16.12.21, 6 Uhr

Von Mittwoch auf Donnerstag bewarfen unbekannte Täter ein Gerichtsgebäude in Blumenthal mit Steinen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen in die Landrat-Christians-Straße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten zwei beschädigte Fensterscheiben am dortigen Amtsgericht fest. Unbekannte hatten die Fenster unter anderem mit Steinen beworfen. Ein Stein durchschlug eine Glasscheibe und landete in einem Büro. Eine weitere Scheibe wurde beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: "Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht?". Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

